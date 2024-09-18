У Британії машиністи потягів пристали на угоду, яка кладе край дворічним страйкам

Машиністи поїздів у Великій Британії проголосували за прийняття нової пропозиції щодо заробітної плати, що поклало край тривалому трудовому спору і серії руйнівних страйків.

Про це повідомила в середу їхня профспілка ASLEF, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними ASLEF, близько 96,6% членів профспілки проголосували за прийняття угоди при явці 88,5%.

За останні два роки близько 13 тисяч машиністів поїздів провели 18 днів страйків, які зачепили 16 залізничних компаній.

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Новий уряд Великої Британії веде переговори з ASLEF з моменту вступу на посаду в липні після блискучої перемоги на виборах традиційно дружньої до профспілок Лейбористської партії.

Оголошена минулого місяця пропозиція щодо підвищення заробітної плати передбачає збільшення зарплати машиністів на 5% у 2022/23 році, на 4,75% у 2023/24 році та на 4,5% у 2024/25 році.

Залізничні страйки стають все більш поширеними протягом останніх двох років, оскільки висока інфляція і криза вартості життя стимулювали вимоги щодо підвищення заробітної плати в ряді секторів.

Нагадаємо, 27 серпня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що для "відновлення" Британії після попереднього уряду знадобиться багато часу, та попередив, що "справи погіршаться, перш ніж покращитися".

Після обрання прем'єр-міністром Стармер неодноразово звинувачував колишній консервативний уряд у тому, що він залишив Британію у занедбаному стані. За його словами, це дозволило "головорізам" спровокувати антиміграційні заворушення.