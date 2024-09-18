В Британии машинисты поездов приняли соглашение, которое покончит с двухлетними забастовками

Машинисты поездов в Великобритании проголосовали за принятие нового предложения по заработной плате, что положило конец длительному трудовому спору и серии разрушительных забастовок.

Об этом сообщил в среду их профсоюз ASLEF, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным ASLEF, около 96,6% членов профсоюза проголосовали за принятие соглашения при явке 88,5%.

За последние два года около 13 тысяч машинистов поездов провели 18 дней забастовок, которые затронули 16 железнодорожных компаний.

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Новое правительство Великобритании ведет переговоры с ASLEF с момента вступления в должность в июле после блестящей победы на выборах традиционно дружественной к профсоюзам Лейбористской партии.

Объявленное в прошлом месяце предложение по повышению заработной платы предусматривает увеличение зарплаты машинистов на 5% в 2022/23 году, на 4,75% в 2023/24 году и на 4,5% в 2024/25 году.

Железнодорожные забастовки становятся все более распространенными в течение последних двух лет, поскольку высокая инфляция и кризис стоимости жизни стимулировали требования по повышению заработной платы в ряде секторов.

Напомним, 27 августа премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для "восстановления" Британии после предыдущего правительства понадобится много времени, и предупредил, что "дела ухудшатся, прежде чем улучшиться".

После избрания премьер-министром Стармер неоднократно обвинял бывшее консервативное правительство в том, что оно оставило Британию в запущенном состоянии. По его словам, это позволило "головорезам" спровоцировать антимиграционные беспорядки.