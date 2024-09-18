В Італії другий день шукають малий літак із трьома французами на борту

В італійському регіоні Емілья-Романья другий день тривають пошуки малого літака з трьома громадянами Франції на борту, який вилетів напередодні, 17 вересня, та зник.

Про це повідомила Гірська і спелеологічна служба Емілії-Романьї, пише "Європейська правда".

Невеликий літак з трьома французами зник уранці у вівторок після того, як вилетів з аеропорту Паолуччі, що поблизу італійської Модени, прямуючи до Франції.

Увечері того ж дня розпочались пошуки зниклого літака за участю Військово-повітряних сил Італії та представників Гірської і спелеологічної служби – в основному в провінції Парма, що десь за 50 кілометрів від аеропорту.

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"На жаль, нинішні погодні умови – дощ, сильний вітер і погана видимість – особливо ускладнюють пошукові операції, що наразі виключає можливість використання гелікоптерів", – додали італійські рятувальники.

Нагадаємо, у 2019 році у Ла-Манші шукали літак із футболістом клубу "Кардіфф Сіті" Еміліано Салою, який зник під час перельоту з Франції до Уельсу.