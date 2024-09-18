В Италии второй день ищут малый самолет с тремя французами на борту

В итальянском регионе Эмилья-Романья второй день продолжаются поиски малого самолета с тремя гражданами Франции на борту, который вылетел накануне, 17 сентября, и исчез.

Об этом сообщила Горная и спелеологическая служба Эмилии-Романьи, пишет "Европейская правда".

Небольшой самолет с тремя французами исчез утром во вторник после того, как вылетел из аэропорта Паолуччи, что вблизи итальянской Модены, направляясь во Францию.

Вечером того же дня начались поиски пропавшего самолета с участием Военно-воздушных сил Италии и представителей Горной и спелеологической службы – в основном в провинции Парма, что где-то в 50 километрах от аэропорта.

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"К сожалению, нынешние погодные условия – дождь, сильный ветер и плохая видимость – особенно затрудняют поисковые операции, что пока исключает возможность использования вертолетов", – добавили итальянские спасатели.

Напомним, в 2019 году в Ла-Манше искали самолет с футболистом клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Салой, который исчез во время перелета из Франции в Уэльс.