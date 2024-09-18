Грецьке міністерство виправдалося за купівлю двох килимів за 18 тисяч євро

Міністерство туризму Греції відреагувало на повідомлення ЗМІ про витрати майже 18 000 євро на два перські килими Nain, заявивши, що ці предмети "сприятимуть просуванню позитивного іміджу нашої країни на міжнародному рівні".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У своїй заяві міністерство, "як міністерство, орієнтоване на зовнішню політику", зазначило, що його основною місією є просування іміджу країни: "У цьому контексті важливою частиною його роботи є прийом осіб з усього світу, які представляють, серед іншого, держави та органи в цьому життєво важливому для Греції секторі".

Таким чином, "було визнано за необхідне оновити обладнання та модернізувати нашу інфраструктуру, процес, який затягнувся на більш ніж 15 років".

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У міністерстві додали, що при закупівлі килимів були дотримані всі "передбачені законом процедури" і "абсолютна прозорість".

"Вдосконалення зон прийому вважається необхідним для забезпечення відмінної гостинності та обслуговування відвідувачів, в контексті заходів і робіт з просування грецького туризму, а також для просування позитивного іміджу нашої країни на міжнародному рівні", – додали в міністерстві.

Тендерна документація, завантажена на Diavgeia, державний портал прозорості, на поставку килимів для використання в офісі міністра туризму Ольги Кефалогянні, показала, що обраний учасник тендеру поставить два перські килими Nain за 17 980 євро.

Наїнські килими мають більшу щільність вузлів, ніж інші перські килими.

Втім, низка грецьких ЗМІ не оцінили пояснення міністерства, звинувативши міністерство в марнотратстві у важкі для країни часи і пригадали, як інший грецький міністр декорував офіс квітами за кілька тисяч євро.

Нагадаємо, поліція Греції розслідує крадіжку 30 ноутбуків з офісу Міністерства соціальної згуртованості та сім'ї в центрі Афін.