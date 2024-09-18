Греческое министерство оправдалось за покупку двух ковров за 18 тысяч евро

Министерство туризма Греции отреагировало на сообщения СМИ о расходах почти 18 000 евро на два персидских ковра Nain, заявив, что эти предметы "будут способствовать продвижению положительного имиджа нашей страны на международном уровне".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В своем заявлении министерство, "как министерство, ориентированное на внешнюю политику", отметило, что его основной миссией является продвижение имиджа страны: "В этом контексте важной частью его работы является прием лиц со всего мира, представляющих, среди прочего, государства и органы в этом жизненно важном для Греции секторе".

Таким образом, "было признано необходимым обновить оборудование и модернизировать нашу инфраструктуру, процесс, который затянулся на более чем 15 лет".

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В министерстве добавили, что при закупке ковров были соблюдены все "предусмотренные законом процедуры" и "абсолютная прозрачность".

"Совершенствование зон приема считается необходимым для обеспечения отличного гостеприимства и обслуживания посетителей, в контексте мероприятий и работ по продвижению греческого туризма, а также для продвижения положительного имиджа нашей страны на международном уровне", – добавили в министерстве.

Тендерная документация, загруженная на Diavgeia, государственный портал прозрачности, на поставку ковров для использования в офисе министра туризма Ольги Кефалогянни, показала, что выбранный участник тендера поставит два персидских ковра Nain за 17 980 евро.

Наинские ковры имеют большую плотность узлов, чем другие персидские ковры.

Впрочем, ряд греческих СМИ не оценили объяснения министерства, обвинив министерство в расточительстве в трудные для страны времена и вспомнили, как другой греческий министр декорировал офис цветами за несколько тысяч евро.

Напомним, полиция Греции расследует кражу 30 ноутбуков из офиса Министерства социальной сплоченности и семьи в центре Афин.