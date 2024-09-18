Злодії викрали 30 ноутбуків з будівлі міністерства в центрі Афін

Поліція Греції розслідує крадіжку 30 ноутбуків з офісу Міністерства соціальної згуртованості та сім'ї в центрі Афін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Вважається, що крадіжка пристроїв сталася після 6.15 ранку, коли невідомі особи отримали доступ до будівлі, розташованої на вулиці Драгацаніу, на площі Клафтмонос.

Злодії спочатку проникли до ІТ-відділу Міністерства праці на п'ятому поверсі, але залишили його, нічого не винісши.

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Потім вони попрямували на сьомий поверх, де розташовані платіжні та видаткові каси Міністерства соціальної згуртованості та сім'ї.

Обшукавши приміщення, вони винесли 30 ноутбуків і втекли.

Нагадаємо, 17 вересня невідомий розлив запалювальну суміш у вхідній зоні будівлі парламенту Румунії та спричинив пожежу, з будівлі евакуювали 300 осіб.

У Франції влітку цього року чоловік прийшов у мерію міста з каністрою бензину, розлив його і спробував підпалити; його зупинили.