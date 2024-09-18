Ультраправі у ФРН не змогли оскаржити відсутність своїх глав комітетів у Бундестазі

Німецький Конституційний суд відхилив дві скарги ультраправої "Альтернативи для Німеччини", які оскаржували рішення Бундестагу не обирати їхніх представників на керівні посади в комітетах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Конституційний суд Німеччини одноголосно постановив, що парламентські комітети Бундестагу можуть вільно обирати своїх голів і голосувати проти кандидатів від "Альтернативи для Німеччини".

Суд також постановив, що члени Комітету з правових питань Бундестагу діяли в межах своїх повноважень у 2019 році, коли голосували за відставку голови комітету від "Альтернативи для Німеччини" Штефана Бранднера.

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Таким чином, суд відхилив дві апеляції "АдН", які стверджували, що відсутність головування в жодному з комітетів на даний момент несправедливо зменшує її вплив.

Після останніх виборів до Бундестагу у 2021 році "Альтернатива для Німеччини", згідно з традиційним розподілом посад у парламенті, мала б отримати керівні посади в трьох комітетах – з питань внутрішніх справ, охорони здоров'я та політики розвитку.

Але в кожному випадку депутати голосували проти кандидата від "АдН" і натомість призначали тимчасових голів з інших партій. Але з рішення Конституційного суду ФРН випливає, що депутати Бундестагу діяли в межах своїх повноважень.

Сам Бранднер назвав рішення "чорним днем для парламентської політики", але водночас і "пірровою перемогою" для провідних німецьких партій, заявивши, що в довгостроковій перспективі "більшість може змінитися".

"Альтернатива для Німеччини" сподівається, що після гарних для себе результатів на виборах у Саксонії і Тюрингії вона отримає ще один успішний результат на виборах у східній землі Бранденбург у неділю, 22 вересня.

Більше про ці вибори читайте у статті "ЄвроПравди".