Ультраправые в ФРГ не смогли оспорить отсутствие своих глав комитетов в Бундестаге

Немецкий Конституционный суд отклонил две жалобы ультраправой "Альтернативы для Германии", которые оспаривали решение Бундестага не избирать их представителей на руководящие должности в комитетах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Конституционный суд Германии единогласно постановил, что парламентские комитеты Бундестага могут свободно выбирать своих председателей и голосовать против кандидатов от "Альтернативы для Германии".

Суд также постановил, что члены Комитета по правовым вопросам Бундестага действовали в пределах своих полномочий в 2019 году, когда голосовали за отставку председателя комитета от "Альтернативы для Германии" Штефана Бранднера.

Реклама:

Таким образом, суд отклонил две апелляции "АдГ", которые утверждали, что отсутствие председательства ни в одном из комитетов на данный момент несправедливо уменьшает ее влияние.

После последних выборов в Бундестаг в 2021 году "Альтернатива для Германии", согласно традиционному распределению должностей в парламенте, должна была бы получить руководящие должности в трех комитетах – по вопросам внутренних дел, здравоохранения и политики развития.

Но в каждом случае депутаты голосовали против кандидата от "АдГ" и вместо этого назначали временных председателей из других партий. Но из решения Конституционного суда ФРГ следует, что депутаты Бундестага действовали в пределах своих полномочий.

Сам Бранднер назвал решение "черным днем для парламентской политики", но одновременно и "пирровой победой" для ведущих немецких партий, заявив, что в долгосрочной перспективе "большинство может измениться".

"Альтернатива для Германии" надеется, что после хороших для себя результатов на выборах в Саксонии и Тюрингии она получит еще один успешный результат на выборах в восточной земле Бранденбург в воскресенье, 22 сентября.

Больше об этих выборах читайте в статье "ЕвроПравды".