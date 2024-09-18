США кажуть, що виклики, які кидає Китай, перевищують ті, що були за часів холодної війни

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що виклики для США з боку Китаю перевищують виклики часів холодної війни, звинувативши Пекін у підтримці російської оборонної промисловості безпосередньо з боку китайського керівництва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Адміністрація президента Джо Байдена недвозначно заявляла, що не прагне холодної війни з Китаєм, але все більше аналітиків і членів Конгресу США кажуть, що ескалація глобальної конкуренції між двома наддержавами нагадує інший, але новий стиль холодної війни.

Кемпбелл заявив на слуханнях у Комітеті у закордонних справах Палати представників, що Вашингтону необхідно підтримувати двопартійну увагу до Китаю і прискорити темпи американського військового суднобудування, а також збільшити потужність американської оборонної виробничої бази.

Реклама:

"Відверто кажучи, холодна війна блідне в порівнянні з багатогранними викликами, які представляє Китай. Це не лише військові виклики. Це в усіх сферах. Вони стосуються Глобального Півдня. І технологій", – сказав Кемпбелл.

Кемпбелл, дипломат № 2 у Державному департаменті, заявив, що збільшення швидкості виробництва американських військових кораблів має бути найвищим пріоритетом протягом наступного десятиліття.

"Це військово-морський час", – сказав Кемпбелл, назвавши збільшення швидкості проєктування і будівництва кораблів ВМС США "найважливішою річчю, яку ми повинні зробити протягом наступних 10 років".

"ВМС повинні зробити крок вперед. Ми повинні зробити крок уперед разом з ними", – сказав він.

Кемпбелл, який зустрівся з офіційними особами НАТО і ЄС на початку цього місяця для того, щоб надати членам Альянсу детальну інформацію про "значну підтримку" Китаєм російської військово-промислової бази, сказав, що Росія у відповідь підтримує Пекін підводними човнами і ракетними технологіями.

"Найбільш тривожним є те, що це йде з самого верху", – сказав Кемпбелл, маючи на увазі підтримку Москви вищим китайським керівництвом. Він додав, що Китай підтримує використання Росією безпілотників в Україні.

Раніше Курт Кемпбелл вже заявляв, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України.

Китай часто заперечував, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.

Водночас у США раніше заявили, що Пекін фактично став на російський бік у війні.