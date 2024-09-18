США говорят, что вызовы, которые бросает Китай, превышают те, что были во времена холодной войны
Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что вызовы для США со стороны Китая превышают вызовы времен холодной войны, обвинив Пекин в поддержке российской оборонной промышленности непосредственно со стороны китайского руководства.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Администрация президента Джо Байдена недвусмысленно заявляла, что не стремится к холодной войне с Китаем, но все больше аналитиков и членов Конгресса США говорят, что эскалация глобальной конкуренции между двумя сверхдержавами напоминает другой, но новый стиль холодной войны.
Кэмпбелл заявил на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, что Вашингтону необходимо поддерживать двухпартийное внимание к Китаю и ускорить темпы американского военного судостроения, а также увеличить мощность американской оборонной производственной базы.
"Откровенно говоря, холодная война бледнеет по сравнению с многогранными вызовами, которые представляет Китай. Это не только военные вызовы. Это во всех сферах. Они касаются Глобального Юга. И технологий", – сказал Кэмпбелл.
Кэмпбелл, дипломат № 2 в Государственном департаменте, заявил, что увеличение скорости производства американских военных кораблей должно быть самым высоким приоритетом в течение следующего десятилетия.
"Это военно-морское время", – сказал Кэмпбелл, назвав увеличение скорости проектирования и строительства кораблей ВМС США „самой важной вещью, которую мы должны сделать в течение следующих 10 лет".
"ВМС должны сделать шаг вперед. Мы должны сделать шаг вперед вместе с ними", – сказал он.
Кэмпбелл, который встретился с официальными лицами НАТО и ЕС в начале этого месяца для того, чтобы предоставить членам Альянса подробную информацию о "значительной поддержке" Китаем российской военно-промышленной базы, сказал, что Россия в ответ поддерживает Пекин подводными лодками и ракетными технологиями.
"Наиболее тревожным является то, что это идет с самого верха", – сказал Кэмпбелл, имея в виду поддержку Москвы высшим китайским руководством. Он добавил, что Китай поддерживает использование Россией беспилотников в Украине.
Ранее Курт Кэмпбелл уже заявлял, что Китай напрямую помогает российской военной машине, поддерживая ее усилия по ведению войны против Украины.
Китай часто отрицал, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и имеет "беспристрастную позицию" относительно войны.
В то же время в США ранее заявили, что Пекин фактически стал на российскую сторону в войне.