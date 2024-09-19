Як заборона передавати Україні зброю може послабити потужний ВПК Швейцарії

Швейцарія – це не лише дорогі годинники та шоколад, це ще й потужний військово-промисловий комплекс.

Однак тепер країни Європи уникають продукції Швейцарії, яка не лише не передає зброю Україні, а й забороняє іншим країнам передавати зброю зі швейцарськими компонентами.

Нещодавнє рішення Берліна офіційно виключити оборонні компанії Швейцарії з програми закупівель Бундесверу викликало ледь не паніку в Конфедерації.

Про проблеми, які виникають від нейтральності Швейцарії, – у статті Янніса Мавріса зі SwissInfo Покарання за нейтралітет: як відмова від допомоги Україні може позбавити Швейцарію ринку ЄС. Далі – стислий її виклад.

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Минулого тижня Німеччина вирішила офіційно виключити швейцарські компанії сфери ВПК з програми закупівель з метою військово-технічного та матеріального забезпечення Бундесверу.

Як повідомила швейцарська газета Le Temps, відповідне офіційне повідомлення нещодавно отримало Федеральне відомство з питань матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Armasuisse.

У оборонній промисловості Швейцарії почалася майже паніка.

Мотиви, на основі яких діє Німеччина, цілком зрозумілі: Швейцарію вже не розглядають як надійного партнера, причому останній цвях у ці двері забила заборона офіційного Берна на адресу Німеччини передавати Україні озброєння швейцарського виробництва.

Зокрема, йдеться про заборону Берном Берліну передати Україні 12 400 набоїв для зенітних установок Gepard, якраз дуже ефективних у протидії дронам.

Німеччина закупила ці боєприпаси у Швейцарії аж три десятиліття тому, але водночас Швейцарія, відмовивши у праві реекспортувати їх Києву, послалася на своє власне законодавство, яке регулює військово-технічне співробітництво з іноземними державами і прямо забороняє реекспорт військових матеріалів швейцарського виробництва до країн, що воюють.

Заявивши про свій чіткий осуд агресії Росії проти України, Берн вказав, що такі норми, передбачені відповідним федеральним законом, є для швейцарської сфери ВПК обов'язковими для виконання.

Це рішення стало причиною різкого невдоволення Берліна. Важливо й те, що Німеччина у своєму рішенні не лишається на самоті.

Раніше таким самим шляхом пішли Нідерланди.

За повідомленнями ЗМІ, Іспанія і Данія також розглядають можливість у майбутньому обходитися без продукції швейцарського ВПК.

З політичної точки зору Німеччина – найважливіший союзник Швейцарії в ЄС.

Усе те, що відбувається зараз, загалом не має для швейцарської оборонної промисловості критичного значення, але це був явний "тривожний дзвінок" і може призвести до втратити Швейцарією своєї оборонної автономії.

Законодавчі основи швейцарського нейтралітету забороняють їй постачати озброєння країнам, що воюють. І це всім зрозуміло.

Однак за межами Конфедерації – інша справа: чому озброєння швейцарського виробництва, продане за кордон часом кілька десятиліть тому, покупці не можуть тепер передати Україні, яка здійснює своє право на самооборону згідно з міжнародним правом і нормами ООН?

Не розуміє цього багато хто і в самій Швейцарії. Тому парламент уже погодився з тим, що до відповідних законодавчих актів треба внести деякі поправки.

Наскільки ці зміни підуть на користь Україні? Поки що невідомо.

Очікується, що ці поправки доведеться виносити на референдум, який може відбутися не раніше кінця 2025 року.

А це означає, що швейцарські військові матеріали зможуть потрапити в Україну хіба що 2026 року.

Однак нинішній демарш Німеччини та інших країн ЄС суттєво збільшує ймовірність цього.

Докладніше – в матеріалі Янніса Мавріса Покарання за нейтралітет: як відмова від допомоги Україні може позбавити Швейцарію ринку ЄС.