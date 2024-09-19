Как запрет передавать Украине оружие может ослабить мощный ВПК Швейцарии

Швейцария – это не только дорогие часы и шоколад, это еще и мощный военно-промышленный комплекс.

Однако теперь страны Европы избегают продукции Швейцарии, которая не только не передает оружие Украине, но и запрещает другим странам передавать оружие со швейцарскими компонентами.

Недавнее решение Берлина официально исключить оборонные компании Швейцарии из программы закупок Бундесвера вызвало едва ли не панику в Конфедерации.

О проблемах, которые возникают из-за нейтральности Швейцарии, – в статье Янниса Мавриса из SwissInfo Наказание за нейтралитет: как отказ от помощи Украине может лишить Швейцарию рынка ЕС. Далее – краткое ее изложение.

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На прошлой неделе Германия решила официально исключить швейцарские компании сферы ВПК из программы закупок с целью военно-технического и материального обеспечения Бундесвера.

Как сообщила швейцарская газета Le Temps, соответствующее официальное уведомление недавно получило Федеральное ведомство по вопросам материально-технического обеспечения Вооруженных сил Armasuisse.

В оборонной промышленности Швейцарии началась почти паника.

Мотивы, на основе которых действует Германия, вполне понятны: Швейцария уже не рассматривается как надежный партнер, причем последний гвоздь в эту дверь забил запрет официального Берна в адрес Германии передавать Украине вооружение швейцарского производства.

В частности, речь идет о запрете Берном Берлину передать Украине 12 400 патронов для зенитных установок Gepard, как раз очень эффективных в противодействии дронам.

Германия закупила эти боеприпасы у Швейцарии аж три десятилетия назад, но в то же время Швейцария, отказав в праве реэкспортировать их Киеву, сослалась на свое собственное законодательство, которое регулирует военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами и прямо запрещает реэкспорт военных материалов швейцарского производства в воюющие страны.

Заявив о своем четком осуждении агрессии России против Украины, Берн указал, что такие нормы, предусмотренные соответствующим федеральным законом, являются для швейцарской сферы ВПК обязательными для исполнения.

Это решение стало причиной резкого недовольства Берлина.

Важно и то, что Германия в своем решении не остается в одиночестве. Ранее таким же путем пошли Нидерланды. По сообщениям СМИ, Испания и Дания также рассматривают возможность в будущем обходиться без продукции швейцарского ВПК.

С политической точки зрения Германия – важнейший союзник Швейцарии в ЕС.

Все то, что происходит сейчас, в целом не имеет для швейцарской оборонной промышленности критического значения, но это был явный "тревожный звонок" и может привести к потере Швейцарией своей оборонной автономии.

Законодательные основы швейцарского нейтралитета запрещают ей поставлять вооружения воюющим странам. И это всем понятно.

Однако за пределами Конфедерации – другое дело: почему вооружение швейцарского производства, проданное за рубеж порой несколько десятилетий назад, покупатели не могут теперь передать Украине, осуществляющей свое право на самооборону согласно международному праву и нормам ООН?

Не понимают этого многие и в самой Швейцарии. Поэтому парламент уже согласился с тем, что в соответствующие законодательные акты надо внести некоторые поправки.

Насколько эти изменения пойдут на пользу Украине? Пока что неизвестно.

Ожидается, что эти поправки придется выносить на референдум, который может состояться не раньше конца 2025 года.

А это означает, что швейцарские военные материалы смогут попасть в Украину разве что в 2026 году.

Однако нынешний демарш Германии и других стран ЕС существенно увеличивает вероятность этого.

Подробнее – в материале Янниса Мавриса Наказание за нейтралитет: как отказ от помощи Украине может лишить Швейцарию рынка ЕС.