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Посол ЄС розповіла про переговори з Україною після відставки Кудрицького з "Укренерго"

Новини — Четвер, 19 вересня 2024, 10:19 — Марія Ємець

Посол Євросоюзу Катаріна Матернова розповіла про перемовини з Україною щодо ситуації з "Укренерго" після політично вмотивованої відставки голови правління компанії Кудрицького.

Про це вона сказала в інтерв’ю "ЄвроПравді".

Матерова зазначила, що після відставки Кудрицького разом із бізнес-омбудсменом, колегами з ЄБРР та Світового банку підписала лист про необхідність дотримуватися правил корпоративного управління, як умови продовження фінансування.

"Зараз тривають дуже добрі дискусії з першим віцепрем'єром та її командою, а також з Міненергетики. Не вдаючись у деталі, можу запевнити: схоже, що у нас є міцна основа, щоб домовитися про перезавантаження наглядової ради", – сказала посол.

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Її запитали, чи правильним є розуміння, що ЄС тепер очікує від України перезапуску наглядової ради компанії. 

Матернова відповіла ствердно, конкретизувавши, що йдеться про вже вільні вакансії трьох членів та у перспективі – четвертого, термін повноважень якого завершується на початку грудня.  

Посол також розповіла, як ЄС готується підтримувати Україну у холодну пору року. 

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Енергетика Матернова
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