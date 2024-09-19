Що відомо про ключову для України єврокомісарку, яка заявляла про дружбу з Росією

17 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила у Європарламенті новий склад Єврокомісії та розподіл портфелів між єврокомісарами. Ці політики – по одному від кожної держави ЄС – наступні п’ять років, у разі затвердження, виконуватимуть роль "профільних міністрів" Європейського Союзу.

Серед усього переліку абсолютно несподівано посаду комісара, відповідального за Україну та майбутнє розширення ЄС, отримала словенська кандидатка Марта Кос. Вона з’явилася у списку в останній момент і на час презентації нового складу ЄК ще навіть не пройшла всю процедуру затвердження вдома, у Словенії.

Докладніше про Марту Кос і те, чи є ця зміна позитивною для України, читайте в статті Марії Ємець і Сергія Сидоренка з "Європейської правди" За Україну чи дружбу з Росією? Розповідаємо про Марту Кос, "головну по Україні" у новій Єврокомісії. Далі – стислий її виклад.

З коротких біографічних довідок 59-річну Марту Кос можна описати як колишню журналістку й комунікаційницю, що має досвід призначення на посаду посла без дипломатичного досвіду, але зрештою була змушена піти з дипломатії у політику та бізнес-консалтинг.

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А ще Марта Кос – сестра Драго Коса, відомого міжнародного антикорупційного експерта, що дотичний у тому числі до українських реформ.

У 2013 році Марта Кос несподівано стає дипломаткою.

Того року у Словенії пішов у відставку правий уряд прем’єра Янеза Янші (ця деталь важлива), до влади у країні приходять лівоцентристи, які номінують її на посаду посла у Німеччині, де вона чотири роки представляє свою країну. У 2017 році у рамках ротації Марту Кос призначають послом Словенії у Швейцарії.

Утім, з нової посади вона була змушена піти достроково, у 2020 році, після серії конфліктів. Її критики кажуть, що причиною стали скарги на її ставлення до підлеглих. А сама Марта Кос каже, що через розбіжності у поглядах з керівництвом.

У 2020 році на посаду прем’єра Словенії повернувся вже згаданий Янез Янша.

Триразовий прем’єр країни Янша та нинішня претендентка на посаду єврокомісара з розширення Кос – неприховані противники.

Словенські журналісти кажуть, що свого часу Марта Кос відіграла роль у поразці Янші на парламентських виборах 2008 року. Але ще важливіше те, що її брат, згаданий вище антикорупціонер Драго Кос був серед ключових осіб, що проштовхували кримінальні звинувачення проти Янеза Янші та його соратників – так звану "справу "Патрії".

Саме ця справа у 2013 році призвела до другого падіння уряду Янші (так-так, саме тоді Марту Кос несподівано призначили послом без дипломатичного досвіду).

Після звільнення з посади посла Кос йде у національну політику і в 2022 році стає віцепрезиденткою соціал-ліберального "Руху свободи" теперішнього прем’єра Словенії Роберта Голоба, працювавши також його радницею з питань зовнішньої політики.

У 2023 році Кос зовсім "побила горщики" з партією і вийшла з її лав на підтримку тодішньої очільниці МВС в уряді Голоба, яка пішла у відставку.

У новинах про переговори щодо майбутнього складу Єврокомісії ім’я Марти Кос виринуло в останній момент, і схоже, що ключову роль тут зіграв "гендерний ультиматум" президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Ключові підстави для критики Марти Кос – сумніви щодо її ставлення до Росії, України, а також чутки про її співпрацю з югославською спецслужбою.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії вона заявляла, що хоче зберегти гарні відносини Словенії з Росією.

А на питання про те, чи Україна має стати членом НАТО, вона відповіла розмито, але дуже скептично щодо такої можливості.

Утім, ставити ярлик "проросійської" на Марту Кос – несправедливо. Пізніше вона чітко висловлювалася на підтримку України.

Джерела "ЄвроПравди" свідчать, що Кос і фон дер Ляєн – добре знайомі і мають дружні відносини. Мовляв, Урсула фон дер Ляєн впевнена у тому, що Марта Кос буде на її боці у питанні України. І саме тому вона притримала український портфель для неї.

Докладніше про Марту Кос – в матеріалі Марії Ємець і Сергія Сидоренка з "Європейської правди" За Україну чи дружбу з Росією? Розповідаємо про Марту Кос, "головну по Україні" у новій Єврокомісії.