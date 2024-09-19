Что известно о ключевом для Украины еврокомиссаре, которая заявляла о дружбе с Россией

17 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила в Европарламенте новый состав Еврокомиссии и распределение портфелей между еврокомиссарами. Эти политики – по одному от каждого государства ЕС – следующие пять лет, в случае утверждения, будут выполнять роль "профильных министров" Европейского Союза.

Среди всего перечня совершенно неожиданно должность комиссара, ответственного за Украину и будущее расширение ЕС, получила словенская кандидатка Марта Кос. Она появилась в списке в последний момент и на момент презентации нового состава ЕК еще даже не прошла всю процедуру утверждения дома, в Словении.

Подробнее о Марте Кос и том, является ли это изменение положительным для Украины, читайте в статье Марии Емец и Сергея Сидоренко из "Европейской правды" За Украину или дружбу с Россией? Рассказываем о Марте Кос, "главной по Украине" в новой Еврокомиссии. Далее – краткое ее изложение.

Из коротких биографических справок 59-летнюю Марту Кос можно описать как бывшую журналистку и коммуникационщицу, которая имеет опыт назначения на должность посла без дипломатического опыта, но в конце концов была вынуждена уйти из дипломатии в политику и бизнес-консалтинг.

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А еще Марта Кос – сестра Драго Коса, известного международного антикоррупционного эксперта, причастного в том числе к украинским реформам.

В 2013 году Марта Кос неожиданно становится дипломатом.

В том году в Словении ушло в отставку правое правительство премьера Янеза Янши (эта деталь важна), к власти в стране приходят левоцентристы, которые номинируют ее на должность посла в Германии, где она четыре года представляет свою страну. В 2017 году в рамках ротации Марту Кос назначают послом Словении в Швейцарии.

Впрочем, с новой должности она была вынуждена уйти досрочно, в 2020 году, после серии конфликтов. Ее критики говорят, что причиной стали жалобы на ее отношение к подчиненным. А сама Марта Кос говорит, что из-за разногласий во взглядах с руководством.

В 2020 году на должность премьера Словении вернулся уже упомянутый Янез Янша.

Трехкратный премьер страны Янша и нынешняя претендентка на должность еврокомиссара по расширению Кос – нескрываемые противники.

Словенские журналисты говорят, что в свое время Марта Кос сыграла роль в поражении Янши на парламентских выборах 2008 года. Но еще важнее то, что ее брат, упомянутый выше антикоррупционер Драго Кос был среди ключевых лиц, которые проталкивали уголовные обвинения против Янеза Янши и его соратников – так называемое "дело „Патрии".

Именно это дело в 2013 году привело ко второму падению правительства Янши (да-да, именно тогда Марту Кос неожиданно назначили послом без дипломатического опыта).

После увольнения с должности посла Кос уходит в национальную политику и в 2022 году становится вице-президентом социал-либерального "Движения свободы" нынешнего премьера Словении Роберта Голоба, работая также его советником по вопросам внешней политики.

В 2023 году Кос совсем "побила горшки" с партией и вышла из ее рядов в поддержку тогдашней руководительницы МВД в правительстве Голоба, которая ушла в отставку.

В новостях о переговорах по будущему составу Еврокомиссии имя Марты Кос всплыло в последний момент, и похоже, что ключевую роль здесь сыграл "гендерный ультиматум" президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ключевые основания для критики Марты Кос – сомнения относительно ее отношения к России, Украине, а также слухи о ее сотрудничестве с югославской спецслужбой.

Еще в начале полномасштабного вторжения России она заявляла, что хочет сохранить хорошие отношения Словении с Россией.

А на вопрос о том, должна ли Украина стать членом НАТО, она ответила размыто, но очень скептически относительно такой возможности.

Впрочем, ставить ярлык "пророссийской" на Марту Кос – несправедливо. Позже она четко высказывалась в поддержку Украины.

Источники "ЕвроПравды" свидетельствуют, что Кос и фон дер Ляйен – хорошо знакомы и имеют дружеские отношения. Мол, Урсула фон дер Ляйен уверена в том, что Марта Кос будет на ее стороне в вопросе Украины.

Подробнее о Марте Кос – в материале Марии Емец и Сергея Сидоренко из "Европейской правды" За Украину или дружбу с Россией? Рассказываем о Марте Кос, "главной по Украине" в новой Еврокомиссии.