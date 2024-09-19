Болгарія проситиме ЄС зупинити імпорт яєць з України

Болгарія проситиме зупинити імпорт яєць з України на майбутньому засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства, яке відбудеться 23 вересня в Брюсселі.

Про це повідомив міністр сільського господарства і продовольства Георгій Тахов, який взяв участь у зустрічі з фермерами, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "24 часа".

Міністр Тахов звернув увагу на ринкові проблеми болгарських виробників через збільшення імпорту та можливість застосування захисних заходів відповідно до механізму запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною.

Міністр сільського господарства прокоментував скарги виробників на збільшення, за їхніми словами, імпорту продовольства, що порушує конкурентне середовище в країні. Тахов пояснив, що це дійсно проблема, оскільки мова йде про імпорт з третіх країн за межами ЄС.

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"Коли імпорт певного виду продукції або товару – овочів, м'яса, яєць – досягає певних лімітів, які ЄК окреслила заздалегідь, тоді ми можемо активувати механізм заборони їх імпорту. Наразі ми робимо це з точки зору яєць", – пояснив міністр, додавши, що вони вже включені до переліку товарів з підвищеним митом і робиться наступний крок, оскільки він вимагатиме їх абсолютної заборони на засіданні Ради ЄС.

Нагадаємо, ЄС з 21 серпня запустив механізм захисних мит для українського меду, він буде діяти для всього подальшого імпорту продукції до початку червня 2025 року.

ЄС навесні створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною.

У червні цей механізм був застосований уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес, згодом його задіяли щодо яєць і цукру, а також меду.

Детально про механізм запобіжників читайте у статті Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС.