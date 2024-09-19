В Словакии хотят поднять налог на книги, потому что их в основном покупают "богатые"

Планы правительства Словакии повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на книги с 10% до максимальных 23% вызвали критику со стороны издателей, политической оппозиции и студентов университетов страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

На этой неделе правительство словацкого премьер-министра Роберта Фицо представило пакет из 17 мероприятий, направленных на преодоление чрезмерного дефицита бюджета, который по итогам этого года прогнозируют на уровне 6% ВВП.

Среди мер – повышение НДС, что в первую очередь коснется предпринимателей.

Реклама:

"Книги, согласно нашему анализу, в основном покупают состоятельные слои населения, поэтому они будут облагаться налогом по самой высокой ставке НДС", – заявил министр финансов Словакии Ладислав Каменицкий.

Его слова вызвали волну мемов, а также опровержение Словацкой ассоциации издателей и книгораспространителей: по ее данным, основными покупателями книг в стране являются потребители среднего класса.

"В то же время удивительно много покупателей есть даже среди пенсионеров и людей с низкими доходами. Каждое препятствие, которое государство ставит на пути издания и продажи книг, отражается на меньшем количестве изданных, купленных и, соответственно, прочитанных книг", – заявили там.

Позже Каменицкий заявил, что его комментарии были неправильно истолкованы, и сказал, что хочет, чтобы словацкое общество было как можно более образованным. Среди прочего, он предложил снизить ставку НДС на школьные учебники с 10 до 5%.

А министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток, реагируя на возмущение общественности относительно предложенного повышения налога на книги заявил, что правительство пересмотрит этот шаг, который "вызвал определенный переполох".

Новые меры происходят на фоне риска Словакии потерять часть финансовой поддержки ЕС из-за противоречивых изменений в уголовное законодательство (подробнее об этом – в материале "ЕвроПравды").

Ранее в Словакии возмутились действиям министра культуры Мартины Шимковичовой, которая, по словам оппозиции и критиков, осуществляет чистки в культурном секторе.