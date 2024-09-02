Топкандидат ультраправих в німецькій Тюрингії програв вибори у своєму окрузі

Його партія досягла найкращого результату в історії в німецькій землі Тюрингія, але лідер і топкандидат тюринзької "Альтернативи для Німеччини" Бйорн Гьоке не отримав прямий мандат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Згідно з попередніми результатами, 52-річний кандидат отримав 38,9% голосів у виборчому окрузі Грайц II.

Найбільше голосів отримав політик від Християнсько-демократичного союзу у сфері освіти Крістіан Тішнер, який набрав 43 відсотки.

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Гьоке живе в Айхсфельді, але там, у католицькому регіоні на заході Тюрингії, Гьоке не мав би жодних шансів на прямий мандат і досі завжди зазнавав невдач.

Тому він знайшов новий виборчий округ, хоча він знаходиться майже за три години їзди від Айхсфельда. Попри невдачу в окрузі, він все ще проходить до земельного парламенту за партійним списком як топкандидат "АдН".

Топкандидат від ХДС Тюрингії Маріо Фойгт також не отримав прямий мандат. Згідно з попередніми результатами в неділю, він з невеликим відривом програв Вібке Мусалу в окрузі Заале-Гольцланд-Крайз II, набравши 37,5% перших голосів. Політик "АдН" набрав 38,9%.

Головний кандидат від СДПН, міністр внутрішніх справ Ґеорґ Майєр, посів лише третє місце у своєму виборчому окрузі Гота I. Перемогу в цьому окрузі здобув кандидат від "АдН" Марсель Крамер.

Прем'єр-міністр Бодо Рамелов (Ліва партія), з іншого боку, виграв свій прямий мандат у виборчому окрузі Ерфурт III.

За попередніми даними виборчої комісії, "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її найближчий суперник – ХДС – набрав лише 23,6%.

У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС.

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