Топ-кандидат ультраправых в немецкой Тюрингии проиграл выборы в своем округе

Его партия достигла лучшего результата в истории в немецкой земле Тюрингия, но лидер и топ-кандидат тюрингской "Альтернативы для Германии" Бьорн Гёке не получил прямой мандат.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Согласно предварительным результатам, 52-летний кандидат получил 38,9% голосов в избирательном округе Грайц II.

Больше всего голосов получил политик от Христианско-демократического союза в сфере образования Кристиан Тишнер, который набрал 43 процента.

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Гёке живет в Айхсфельде, но там, в католическом регионе на западе Тюрингии, Гёке не имел бы никаких шансов на прямой мандат и до сих пор всегда терпел неудачи.

Поэтому он нашел новый избирательный округ, хотя он находится почти в трех часах езды от Айхсфельда. Несмотря на неудачу в округе, он все еще проходит в земельный парламент по партийному списку как топ-кандидат "АдН".

Топ-кандидат от ХДС Тюрингии Марио Фойгт также не получил прямой мандат. Согласно предварительным результатам в воскресенье, он с небольшим отрывом проиграл Вибке Мусалу в округе Заале-Гольцланд-Крайз II, набрав 37,5% первых голосов. Политик "АдН" набрал 38,9%.

Главный кандидат от СДПГ, министр внутренних дел Георг Майер, занял лишь третье место в своем избирательном округе Гота I. Победу в этом округе одержал кандидат от "АдГ" Марсель Крамер.

Премьер-министр Бодо Рамелов (Левая партия), с другой стороны, выиграл свой прямой мандат в избирательном округе Эрфурт III.

По предварительным данным избирательной комиссии, "Альтернатива для Германии" 32,8% голосов и впервые в истории победила на земельных выборах. Ее ближайший соперник – ХДС – набрал лишь 23,6%.

В Саксонии незначительное преимущество получил ХДС.

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