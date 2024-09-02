МЗС: Монголія, пустивши Путіна, ділить із ним відповідальність за воєнні злочини

У Міністерстві закордонних справ України різко прокоментували рішення влади Монголії дозволити воєнному злочинцю Владіміру Путіну приїхати в країну попри ордер на арешт Міжнародного кримінального суду.

Відповідний коментар речник МЗС Георгій Тихий опублікував у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Тихого, відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путіна "є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права".

"Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора", – додав речник МЗС.

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Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.

За даними ЗМІ, монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде.

Міністерство закордонних справ раніше закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна.

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