NBC: Трамп і Гарріс вважають польських американців ключем до перемоги в Пенсільванії

Кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп вважають польсько-американських виборців ключем до перемоги у штаті Пенсільванія.

Про це повідомило NBC News, передає "Європейська правда".

Видання нагадало, що менш ніж два тижні тому Гарріс під час дебатів з Трампом несподівано звернулася до польсько-американських виборців у Пенсільванії. Вона розкритикувала Трампа за його зовнішньополітичні позиції щодо Польщі та дружби з диктаторами.

Після цього кампанія Гарріс організувала зустрічі зі збору голосів серед відомих польських американців, таких як колишній конгресмен Том Маліновський та адвокат Морін Пікарскі.

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Також її штаб створив сторінку "Польські американці за Гарріс" у Facebook, замінивши фото чинного американського президента Джо Байдена на її зображення, зазначило видання.

У відповідь передвиборний штаб Трампа повідомив, що він планував відвідати Національну святиню Ченстоховської Богоматері, важливий центр для польських американців, і зустрітися там із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Однак, як відомо, цей візит було скасовано через те, що Дуда відклав свою поїздку до США через сильну повінь у Польщі.

За словами професора політології Девіда Джеймса Джексона, цей інтерес до польських американців з обох сторін свідчить про їхню важливість для перемоги в Пенсільванії.

Попередні вибори показали, що кожен голос у цьому штаті може мати вирішальне значення, і кандидати змагаються за підтримку цієї групи.

"Польські голоси мають значення. Це очевидно, що кампанії Гарріс і Трампа вважають їх ключовими", – зазначив він.

Домінік Стецула, доцент комунікацій, також підкреслив, що кандидати чітко націлені на виборців польського походження в Пенсільванії, Мічигані та Вісконсині, де проживає значна кількість польських американців, які можуть вирішити результат виборів.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що у разі перемоги зможе "добре поладнати" з Росією та Китаєм.

Як відомо, Трамп на дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

Гарріс своєю чергою заявила, що якби останні роки президентом був він, а не Джо Байден, це стало би катастрофою для України та Східної Європи.

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