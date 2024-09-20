NBC: Трамп и Харрис считают польских американцев ключом к победе в Пенсильвании

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп считают польско-американских избирателей ключом к победе в штате Пенсильвания.

Об этом сообщило NBC News, передает "Европейская правда".

Издание напомнило, что менее чем две недели назад Харрис во время дебатов с Трампом неожиданно обратилась к польско-американским избирателям в Пенсильвании. Она раскритиковала Трампа за его внешнеполитические позиции в отношении Польши и дружбы с диктаторами.

Реклама:

После этого кампания Харрис организовала встречи по сбору голосов среди известных польских американцев, таких как бывший конгрессмен Том Малиновский и адвокат Морин Пикарски.

Также ее штаб создал страницу "Польские американцы за Харрис" в Facebook, заменив фото действующего американского президента Джо Байдена на ее изображение, отметило издание.

В ответ предвыборный штаб Трампа сообщил, что он планировал посетить Национальную святыню Ченстоховской Богоматери, важный центр для польских американцев, и встретиться там с президентом Польши Анджеем Дудой.

Однако, как известно, этот визит был отменен из-за того, что Дуда отложил свою поездку в США из-за сильного наводнения в Польше.

По словам профессора политологии Дэвида Джеймса Джексона, этот интерес к польским американцам с обеих сторон свидетельствует об их важности для победы в Пенсильвании.

Предыдущие выборы показали, что каждый голос в этом штате может иметь решающее значение, и кандидаты соревнуются за поддержку этой группы.

"Польские голоса имеют значение. Это очевидно, что кампании Харрис и Трампа считают их ключевыми", – отметил он.

Доминик Стецула, доцент коммуникаций, также подчеркнул, что кандидаты четко нацелены на избирателей польского происхождения в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, где проживает значительное количество польских американцев, которые могут решить исход выборов.

Напомним, недавно Трамп заявил, что в случае победы сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем.

Как известно, Трамп на дебатах с вице-президентом Камалой Харрис уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.

Харрис в свою очередь заявила, что если бы последние годы президентом был он, а не Джо Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.

Читайте также: Трамп снимает санкции? Действительно ли кандидат в президенты США планирует ослабление ограничений против РФ.