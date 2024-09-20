Посол ЄС про допомогу Україні з підготовкою до зими і "російські гроші" для ЗСУ

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова почала роботу у Києві рівно рік тому – у вересні 2023 року, і за цей рік довела, що розуміє нашу державу, напевно, найкраще серед високопосадовців ЄС. За цей рік вона також вивчила українську настільки, що вже не потребує перекладу – що можна побачити у відео.

В інтерв’ю на річницю її роботи на посаді ми обговорили передусім зиму 2024 року, яка обіцяє бути дуже непростою. Також ми поговорили про вступ України до Євросоюзу до 2030 року, про експорт електрики з ЄС до України.

А ще посол розповіла про маловідому схему постачання зброї до ЗСУ коштом заморожених російських активів.

Радимо подивитися відеоверсію інтерв’ю, а його текстова версія з незначними скороченнями – в матеріалі Посол ЄС: "Ця зима не буде приємною, особливо у Києві, Харкові та Одесі. Але ми готуємо допомогу". Далі – основні тези Матернової.

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Я вважаю, що мета, яку поставив президент Шарль Мішель – вступ України до ЄС до кінця цього десятиліття – є реалістичною.

Коли Україна за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення подала заявку про вступ до ЄС і ми побачили цей політичний імпульс в Україні – це створило в Євросоюзу такий відгук...

Ви тоді "зламали матрицю" в ЄС!

І я дуже сподіваюся, що ми з вами продовжимо це робити.

А поява у новому складі Єврокомісії комісара з питань розширення відображає появу політичного консенсусу про те, що розширення ЄС неминуче! Воно наближається.

Зима в Україні буде нелегкою. Це кажуть усі наші українські партнери, і це збігається з нашою оцінкою.

Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною. Особливо вразливими є три великих міста – Київ, Харків та Одеса.

Та все одно, я не думаю, що катастрофічний сценарій можливий.

Насправді ми вже кілька місяців досить активно працюємо над підготовкою до зими.

Перш за все, ведуться активні переговори з ENTSO-E, оператором Європейської континентальної електромережі, про збільшення потужності з'єднання з Україною навіть без побудови нових ліній електропередачі.

Також ми виділили 200 мільйонів євро як гранти для України.

І на додаток, певні кошти підуть на ремонт відновлюваних джерел енергії.

Також ми створили логістичний канал для постачання великого енергетичного обладнання в Україну (не тільки з ЄС, а й від багатьох інших ваших партнерів) через Механізм цивільного захисту ЄС. Ми створюємо шляхи, якими велике обладнання доставляється сюди, і платимо за нього. Все це – ще близько ста мільйонів. Цей механізм вже дозволив відправити в Україну вже більше тисячі великих промислових генераторів.

А просто зараз ми допомагаємо доправити до України великі турбіни, які також допоможуть вам бути готовими до зими.

Щодо допомоги ЗСУ, то роль Євросоюзу тут дуже позитивна.

Треба особливо подякувати високому представнику Жозепу Боррелю, який дуже швидко після повномасштабного вторгнення запустив Європейський фонд миру – механізм, який заохочував держави ЄС постачати зброю і відшкодовував частину витрат.

Попри блокаду Угорщини ми встигли виплатити понад 6 мільярдів євро за зброю, яка надійшла до ЗСУ. А загалом на постачання зброї від ЄС та країн-членів пішло близько 45 мільярдів євро.

Є також нова схема, яка зараз починає працювати, і про неї, наскільки я знаю, медіа в Україні не писали: використання відсотків, що "капають" на заморожені російські активи. І ми вже виплатили перші 1,4 мільярда місяць тому, в серпні.

400 мільйонів з цієї суми пішли до українських підприємства оборонної промисловості.

Цю схему придумала Данія, і вона стала першою країною, яка уклала контракт і оплатила виробництво гаубиць "Богдана" для ЗСУ.

Повна версія інтерв’ю – в матеріалі Посол ЄС: "Ця зима не буде приємною, особливо у Києві, Харкові та Одесі. Але ми готуємо допомогу".