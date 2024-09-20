Посол ЕС о помощи Украине с подготовкой к зиме и "российских деньгах" для ВСУ

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова начала работу в Киеве ровно год назад – в сентябре 2023 года, и за этот год доказала, что понимает наше государство, наверное, лучше всех среди высокопоставленных чиновников ЕС. За этот год она также выучила украинский настолько, что уже не нуждается в переводе – что можно увидеть в видео.

В интервью на годовщину ее работы в должности мы обсудили прежде всего зиму 2024 года, которая обещает быть очень непростой. Также мы поговорили о вступлении Украины в Евросоюз до 2030 года, об экспорте электричества из ЕС в Украину.

А еще посол рассказала о малоизвестной схеме поставок оружия в ВСУ за счет замороженных российских активов.

Советуем посмотреть видеоверсию интервью, а его текстовая версия с незначительными сокращениями – в материале Посол ЕС: "Эта зима не будет приятной, особенно в Киеве, Харькове и Одессе. Но мы готовим помощь". Далее – основные тезисы Матерновой.

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Я считаю, что цель, которую поставил президент Шарль Мишель – вступление Украины в ЕС до конца этого десятилетия – реалистична.

Когда Украина через четыре дня после начала полномасштабного вторжения подала заявку о вступлении в ЕС и мы увидели этот политический импульс в Украине – это создало у Евросоюза такой отклик...

Вы тогда "сломали матрицу" в ЕС!

И я очень надеюсь, что мы с вами продолжим это делать.

А появление в новом составе Еврокомиссии комиссара по вопросам расширения отражает появление политического консенсуса о том, что расширение ЕС неизбежно! Оно приближается.

Зима в Украине будет нелегкой. Это говорят все наши украинские партнеры, и это совпадает с нашей оценкой.

Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной. Особенно уязвимы три крупных города – Киев, Харьков и Одесса.

Но все равно, я не думаю, что катастрофический сценарий возможен.

На самом деле мы уже несколько месяцев достаточно активно работаем над подготовкой к зиме.

Прежде всего, ведутся активные переговоры с ENTSO-E, оператором Европейской континентальной электросети, об увеличении мощности соединения с Украиной даже без построения новых линий электропередачи.

Также мы выделили 200 миллионов евро в качестве грантов для Украины.

И в дополнение, определенные средства пойдут на ремонт возобновляемых источников энергии.

Также мы создали логистический канал для поставки крупного энергетического оборудования в Украину (не только из ЕС, но и от многих других ваших партнеров) через Механизм гражданской защиты ЕС. Мы создаем пути, по которым крупное оборудование доставляется сюда, и платим за него. Все это – еще около ста миллионов. Этот механизм уже позволил отправить в Украину уже более тысячи крупных промышленных генераторов.

А прямо сейчас мы помогаем доставить в Украину большие турбины, которые также помогут вам быть готовыми к зиме.

Что касается помощи ВСУ, то роль Евросоюза здесь очень положительная.

Надо особенно поблагодарить высокого представителя Жозепа Борреля, который очень быстро после полномасштабного вторжения запустил Европейский фонд мира – механизм, который поощрял государства ЕС поставлять оружие и возмещал часть расходов.

Несмотря на блокаду Венгрии, мы успели выплатить более 6 миллиардов евро за оружие, которое поступило в ВСУ. А в целом на поставки оружия от ЕС и стран-членов ушло около 45 миллиардов евро.

Есть также новая схема, которая сейчас начинает работать, и о ней, насколько я знаю, медиа в Украине не писали: использование процентов, которые "капают" на замороженные российские активы. И мы уже выплатили первые 1,4 миллиарда месяц назад, в августе.

400 миллионов из этой суммы пошли на украинские предприятия оборонной промышленности.

Эту схему придумала Дания, и она стала первой страной, которая заключила контракт и оплатила производство гаубиц "Богдана" для ВСУ.

Полная версия интервью – в материале Посол ЕС: "Эта зима не будет приятной, особенно в Киеве, Харькове и Одессе. Но мы готовим помощь".