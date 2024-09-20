Brussels Airlines скасувала більшість рейсів 1 жовтня через страйк
Авіакомпанія Brussels Airlines анонсувала скасування більшості рейсів 1 жовтня через загальнонаціональний страйк працівників служби безпеки аеропортів.
Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".
Найбільший у Бельгії аеропорт Брюсселя попросив авіакомпанії переглянути свої розклади, оскільки страйк призведе до скорочення безпекових перевірок.
Представник Brussels Airlines заявив, що авіакомпанії доведеться скасувати 80% з 203 рейсів, запланованих на цей день.
Пасажирам буде запропоновано альтернативний розклад рейсів з більш ранньою або пізнішою датою вильоту або виліт того ж дня через інший хаб Lufthansa Group.
За даними аеропорту, минулого місяця через аеропорт Брюсселя пройшло близько 2,4 мільйона пасажирів і було здійснено 18 600 рейсів.
Нагадаємо, 12 вересня проходив страйк персоналу другого найбільшого аеропорту Бельгії, у зв'язку з чим також були скасовані усі рейси.
Того ж дня двірники муніципальної компанії в одній з комун Брюсселя оголосили тижневий страйк, вимагаючи кращих умов праці.