Brussels Airlines отменила большинство рейсов 1 октября из-за забастовки

Авиакомпания Brussels Airlines анонсировала отмену большинства рейсов 1 октября из-за общенациональной забастовки работников службы безопасности аэропортов.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Крупнейший в Бельгии аэропорт Брюсселя попросил авиакомпании пересмотреть свои расписания, поскольку забастовка приведет к сокращению проверок безопасности.

Представитель Brussels Airlines заявил, что авиакомпании придется отменить 80% из 203 рейсов, запланированных на этот день.

Реклама:

Пассажирам будет предложено альтернативное расписание рейсов с более ранней или более поздней датой вылета или вылет в тот же день через другой хаб Lufthansa Group.

По данным аэропорта, в прошлом месяце через аэропорт Брюсселя прошло около 2,4 миллиона пассажиров и было совершено 18 600 рейсов.

Напомним, 12 сентября проходила забастовка персонала второго крупнейшего аэропорта Бельгии, в связи с чем также были отменены все рейсы.

В тот же день дворники муниципальной компании в одной из коммун Брюсселя объявили недельную забастовку, требуя лучших условий труда.