Двірники Брюсселя оголосили тижневий страйк

Двірники муніципальної компанії в одній з комун Брюсселя оголосили тижневий страйк, вимагаючи кращих умов праці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Brussels Times.

У профспілці двірників нарікають, що останніми роками частіше стикаються з інцидентами під час роботи, умови праці погіршуються, а муніципальна влада не помічає їхні скарги.

Вони планують страйкувати з 12 до 19 вересня включно, але в заяві також зауважили, що протест триватиме "до позитивної реакції влади".

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Проблемою є нестача персоналу на реальні обсяги роботи, нестача робочого обладнання, часта несправність техніки і зростаюча кількість нелегальних сміттєзвалищ.

Двірники вимагають підвищення зарплатної сітки для їхньої професії і набору додаткового персоналу, а також можливості для співробітників віком понад 55 років брати коротші робочі зміни зі збереженням обсягів заробітної плати.

Вони також вимагають забезпечити "нульову толерантність до агресії і проявів неповаги" до представників професії.

Також 12 вересня проходить страйк персоналу другого найбільшого аеропорту Бельгії, у зв'язку з чим скасовані усі рейси.

Нагадаємо, навесні 2023 року через страйк сміттярів у Парижі в багатьох районах міста тривалий час не вивозилося сміття. Їхній протест був частиною масштабніших акцій проти непопулярної пенсійної реформи, яку врешті ухвалили.