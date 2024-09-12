Робота другого найбільшого аеропорту Бельгії паралізована через страйк
Через страйк у бельгійському аеропорту Брюссель-Шарлеруа, другому найбільшому в країні, скасували усі рейси на четвер.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
Компанія-оператор аеропорту Брюссель-Шарлеруа BSCA оголосила, що на четвер 12 вересня скасовано усі рейси як на відправлення, так і прибуття через страйк персоналу аеропорту.
"В аеропорту Шарлеруа відбувається спільний страйк профспілок. Усі рейси, заплановані на цей день, скасовано", – заявила адміністрація.
Суперечка з керівництвом аеропорту стосується умов праці.
Аеропорт Брюссель-Шарлеруа обслуговує рейси за понад 190 маршрутами, переважно у Середземномор’ї, і є другим найбільшим у Бельгії після аеропорту Брюссель-Завентем. За рік через нього проходить близько 8 млн пасажирів.
Нагадаємо, на початку місяця у польському Катовіце профспілкові активісти перекривали залізничні колії у рамках протесту.
Прикордонники в основному аеропорту Лондона страйкуватимуть більшу частину вересня.