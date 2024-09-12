Робота другого найбільшого аеропорту Бельгії паралізована через страйк

Через страйк у бельгійському аеропорту Брюссель-Шарлеруа, другому найбільшому в країні, скасували усі рейси на четвер.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Компанія-оператор аеропорту Брюссель-Шарлеруа BSCA оголосила, що на четвер 12 вересня скасовано усі рейси як на відправлення, так і прибуття через страйк персоналу аеропорту.

"В аеропорту Шарлеруа відбувається спільний страйк профспілок. Усі рейси, заплановані на цей день, скасовано", – заявила адміністрація.

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Суперечка з керівництвом аеропорту стосується умов праці.

Аеропорт Брюссель-Шарлеруа обслуговує рейси за понад 190 маршрутами, переважно у Середземномор’ї, і є другим найбільшим у Бельгії після аеропорту Брюссель-Завентем. За рік через нього проходить близько 8 млн пасажирів.

Нагадаємо, на початку місяця у польському Катовіце профспілкові активісти перекривали залізничні колії у рамках протесту.

Прикордонники в основному аеропорту Лондона страйкуватимуть більшу частину вересня.