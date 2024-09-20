Глава МЗС Польщі прокоментував публікації ЗМІ про "суперечку" із Зеленським у Києві

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, коментуючи повідомлення ЗМІ про нібито непросту розмову з президентом України Володимиром Зеленським, сказав, що між сусідами інколи виникають проблемні питання.

Про це він заявив журналістам під час візиту до США у п’ятницю, 20 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Сікорський підкреслив, що Польща підтримує Україну зброєю, фінансами та гуманітарною допомогою, "але, як це буває між сусідами, іноді виникають питання, які потрібно вирішити, і ми про це теж говоримо".

"Ми потребуємо більш жвавих і навіть більш інтенсивних контактів з Україною для її вступу до Європейського Союзу, і ми також розраховуємо на те, що Україна також проявить чутливість до наших вимог", – додав глава польського МЗС.

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Кілька днів тому колумніст і журналіст польського видання Onet Вітольд Юраш із посиланням на джерела стверджує, що польська делегація була здивована стилем спілкування президента України Володимира Зеленського на переговорах у Києві.

"За свідченнями учасників розмови, які вдалося отримати Onet, атмосфера в якийсь момент була настільки поганою, що можна було навіть говорити про скандал", – писав Юраш.

Після цього стало відомо, що польське МЗС начебто планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці – зокрема в питаннях ексгумацій жертв Волинської трагедії.

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