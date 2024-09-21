Гарріс каже, що хоче влаштувати ще одні дебати з Трампом

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що намагається домовитись про ще одні дебати зі своїм республіканським опонентом Дональдом Трампом.

Про це вона сказала під час виступу в місті Атланта в п’ятницю, 20 вересня, повідомляє "Європейська правда".

У своєму виступі Гарріс згадала про слова опонента на попередніх дебатах стосовно прав жінок на аборти. У цей момент хтось із зали, вочевидь, спитав віцепрезидентку про другі дебати.

"Я намагаюся організувати ще одні дебати. Побачимо", – відповіла вона.

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Сам Трамп, як відомо, раніше відмовився від проведення другого туру дебатів із Гарріс, заявивши, що "він переміг", і звинувативши модераторів у несправедливому ставленні до себе.

Усі основні опитування щодо перших дебатів 10 вересня показали, що перемогу здобула Гарріс.

Докладніше про це читайте у статті Гарріс починає і перемагає: що показали президентські дебати і що говорили про Україну.