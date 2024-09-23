Макрон: Нам потрібно буде переосмислити наші відносини з Росією після війни

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що після війни необхідно буде переосмислити відносини з Росією і подумати про нову форму організації Європи..

Про це він розповів у неділю в Парижі під час Зустрічі заради миру, організованій католицькою спільнотою Святого Егідія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи і переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні", – заявив Макрон.

Він пропонує уявити завтрашній мир в Європі в новій формі та в новій реальності, яка потребує побудови нового міжнародного порядку.

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"Це, безсумнівно, найбільший виклик сьогодення, тому що наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим. Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, які згодом з'явилися і стали домінуючими", – розповів президент Франції.

Під час зустрічі, на якій були присутні релігійні лідери, політики та експерти, Макрон сказав, що необхідно взяти до уваги, що "більшість країн на цій планеті і багато з найбільш густонаселених країн не існували, коли розподілялися місця". Саме тому міжнародний порядок, в якому світ живе сьогодні, "заблокований".

Президент Франції пообіцяв повернутися до цього питання наступного в ООН. У вівторок і середу він перебуватиме на Генеральній Асамблеї ООН.

"Нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інших, і де країни представлені гідно, а тому робити це треба в набагато більш справедливих органах, як то ООН, Світовий банк чи Міжнародний валютний фонд ", – додав він.

Нагадаємо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан після свого "мирного турне" улітку написав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому, зокрема, пропонує відновити дипломатичні відносини з РФ.

До речі, Угорщина також стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підписала спільну заяву пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН.