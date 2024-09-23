Макрон: Нам нужно будет переосмыслить наши отношения с Россией после войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что после войны необходимо будет переосмыслить отношения с Россией и подумать о новой форме организации Европы.

Об этом он рассказал в воскресенье в Париже во время Встречи ради мира, организованной католическим сообществом Святого Эгидия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине", – заявил Макрон.

Он предлагает представить завтрашний мир в Европе в новой форме и в новой реальности, которая требует построения нового международного порядка.

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"Это, несомненно, самый большой вызов сегодняшнего дня, потому что наш сегодняшний порядок является неполным и несправедливым. Неполный потому, что он был задуман в конце Второй мировой войны, а потому не имел в своем сердце тех проблем, которые впоследствии появились и стали доминирующими", – рассказал президент Франции.

Во время встречи, на которой присутствовали религиозные лидеры, политики и эксперты, Макрон сказал, что необходимо принять во внимание, что "большинство стран на этой планете и многие из самых густонаселенных стран не существовали, когда распределялись места". Именно поэтому международный порядок, в котором мир живет сегодня, "заблокирован".

Президент Франции пообещал вернуться к этому вопросу на следующем заседании в ООН. Во вторник и среду он будет находиться на Генеральной Ассамблее ООН.

"Нам нужен порядок, где одни страны не смогут блокировать других, и где страны представлены достойно, а потому делать это надо в гораздо более справедливых органах, как ООН, Всемирный банк или Международный валютный фонд ", – добавил он.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан после своего "мирного турне" летом написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором, в частности, предлагает восстановить дипломатические отношения с РФ.

Кстати, Венгрия также стала единственной страной Евросоюза, которая не подписала совместное заявление полсотни государств с осуждением РФ в Совете Безопасности ООН.