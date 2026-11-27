Німеччина надасть Молдові грант у розмірі 20 млн євро на закупівлю комплексної системи спостереження за повітряним простором та протиповітряної оборони.

Про це інформує NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомили в уряді, документ 27 листопада підписав міністр оборони Анатолій Носатий. Раніше, 23 листопада, президент Мая Санду під час візиту до Берліна обговорила з німецькими офіційними особами питання безпеки Молдови та зміцнення її протиповітряної оборони на тлі порушень повітряного простору країни російськими безпілотниками під час війни в Україні.

"Молдові необхідні партнерські відносини та допомога, щоб модернізувати й зміцнити свої можливості протиповітряної оборони", – зазначив Носатий.

У Молдові сподіваються, що нова система дозволить армії ефективніше виявляти повітряні загрози та реагувати на них.

Також у 2025–2028 роках Молдова має отримати військову техніку, обладнання та послуги на суму близько 5 млн євро, зокрема безпілотники, логістичне та медичне обладнання.

До цього Німеччина вже надавала Молдові бронетранспортери та безпілотники, а також надавала підтримку в модернізації військової інфраструктури.

Окрім двосторонньої допомоги Німеччини, з 2021 року Молдова отримала 317 млн євро через Європейський фонд миру. Ці кошти призначені для зміцнення обороноздатності країни.

Останній пакет допомоги на суму 120 млн євро було схвалено в липні 2026 року. Він передбачає закупівлю системи протиповітряної оборони середньої дальності.

Нагадаємо, недавно сім безпілотників незаконно перебували в повітряному просторі Республіки Молдова на тлі масованих російських атак по Україні. П'ять із них упали поблизу населених пунктів Челтуйтори, Погорничень, Погребень, Кухурештій-де-Жос і Бекшань.

Безпілотник типу "Шахед" також помітили над Кишиневом, де місцеві жителі зняли його на відео в кількох районах столиці.

З міркувань безпеки влада тимчасово закрила повітряний простір країни та призупинила роботу шести пунктів пропуску на кордоні з Україною.