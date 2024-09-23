США хочуть заборонити підключені до мережі автозапчастини з Китаю і Росії
Міністерство торгівлі США у понеділок, 23 вересня, запропонувало заборонити китайські та російські компоненти в підключених до мережі транспортних засобах на американських дорогах у межах заходів з протидії шпигунству.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Wall Street Journal.
Американське Міністерство торгівлі пропонує заборонити використання китайських і російських смарт-автомобілів, програмного забезпечення та їх певних деталей, зокрема датчиків, що можуть під’єднуватись до інтернету.
Адміністрація Джо Байдена побоюється, що Пекін і Москва можуть збирати дані про американську інфраструктуру і водіїв, а також зламувати комунікації, необхідні для забезпечення роботи підключених автомобілів.
"Не потрібно багато уяви, щоб зрозуміти, як іноземний супротивник, який має доступ до цієї інформації, може становити серйозний ризик як для нашої національної безпеки, так і для приватного життя громадян США", – заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо.
Оскільки більшість сучасних автомобілів можуть підключатись до інтернету, в адміністрації Байдена очікують, що під заборону потраплять фактично всі транспортні засоби китайського виробництва.
Наразі на дорогах США мало автомобілів китайського виробництва, а частка китайських авто на американському ринку незначна, тож в адміністрації Байдена називають заборону превентивною. Вона може набути чинності протягом декількох місяців.
Раніше стало відомо, що США намагаються відродити агентурну мережу в Китаї з огляду на посилення конкуренції між двома державами.
А минулого року стало відомо, що співробітники британської розвідки виявили щонайменше один пристрій стеження китайського виробництва під час планової перевірки автомобілів урядових та дипломатичних відомств.