США хочуть заборонити підключені до мережі автозапчастини з Китаю і Росії

Міністерство торгівлі США у понеділок, 23 вересня, запропонувало заборонити китайські та російські компоненти в підключених до мережі транспортних засобах на американських дорогах у межах заходів з протидії шпигунству.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Wall Street Journal.

Американське Міністерство торгівлі пропонує заборонити використання китайських і російських смарт-автомобілів, програмного забезпечення та їх певних деталей, зокрема датчиків, що можуть під’єднуватись до інтернету.

Адміністрація Джо Байдена побоюється, що Пекін і Москва можуть збирати дані про американську інфраструктуру і водіїв, а також зламувати комунікації, необхідні для забезпечення роботи підключених автомобілів.

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"Не потрібно багато уяви, щоб зрозуміти, як іноземний супротивник, який має доступ до цієї інформації, може становити серйозний ризик як для нашої національної безпеки, так і для приватного життя громадян США", – заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо.

Оскільки більшість сучасних автомобілів можуть підключатись до інтернету, в адміністрації Байдена очікують, що під заборону потраплять фактично всі транспортні засоби китайського виробництва.

Наразі на дорогах США мало автомобілів китайського виробництва, а частка китайських авто на американському ринку незначна, тож в адміністрації Байдена називають заборону превентивною. Вона може набути чинності протягом декількох місяців.

Раніше стало відомо, що США намагаються відродити агентурну мережу в Китаї з огляду на посилення конкуренції між двома державами.

А минулого року стало відомо, що співробітники британської розвідки виявили щонайменше один пристрій стеження китайського виробництва під час планової перевірки автомобілів урядових та дипломатичних відомств.