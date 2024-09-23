США хотят запретить подключенные к сети автокомпоненты из Китая и России

Министерство торговли США в понедельник, 23 сентября, предложило запретить китайские и российские компоненты в подключенных к сети транспортных средствах на американских дорогах в рамках мер по противодействию шпионажу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Wall Street Journal.

Американское Министерство торговли предлагает запретить использование китайских и российских смарт-автомобилей, программного обеспечения и их определенных деталей, в частности датчиков, которые могут подключаться к интернету.

Администрация Джо Байдена опасается, что Пекин и Москва могут собирать данные об американской инфраструктуре и водителях, а также взламывать коммуникации, необходимые для обеспечения работы подключенных автомобилей.

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"Не нужно много воображения, чтобы понять, как иностранный противник, имеющий доступ к этой информации, может представлять серьезный риск как для нашей национальной безопасности, так и для частной жизни граждан США", – заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Поскольку большинство современных автомобилей могут подключаться к интернету, в администрации Байдена ожидают, что под запрет попадут фактически все транспортные средства китайского производства.

Сейчас на дорогах США мало автомобилей китайского производства, а доля китайских авто на американском рынке незначительна, поэтому в администрации Байдена называют запрет превентивным. Он может вступить в силу в течение нескольких месяцев.

Ранее стало известно, что США пытаются возродить агентурную сеть в Китае ввиду усиления конкуренции между двумя государствами.

А в прошлом году стало известно, что сотрудники британской разведки обнаружили по меньшей мере одно устройство слежения китайского производства во время плановой проверки автомобилей правительственных и дипломатических ведомств.