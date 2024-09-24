Головний дипломат ЄС відреагував на удари Ізраїлю по території Лівану

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель після останньої серії ударів Ізраїлю по території Лівану, звідки діють бойовики угруповання "Хезболла", заявив, що ескалацію потрібно негайно зупинити.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Боррель назвав тривожними звістки про наслідки ізраїльських ударів.

The death toll of Israeli strikes in Lebanon is alarming. The latest figures say over 500 casualties, with 50 children among the victims.



The Security Council has to play its role. We urgently need to halt the path to war. Both sides need to implement an immediate ceasefire. Реклама: September 24, 2024

"Останні цифри свідчать про понад 500 загиблих, серед жертв 50 дітей. Має зіграти свою роль Рада безпеки ООН. Ми повинні терміново зупинити шлях до війни. Обидві сторони мають негайно припинити вогонь", – заявив високий представник ЄС.

Як повідомляли, 24 вересня Ізраїль і підтримуване Іраном угруповання "Хезболла" знову обмінялися ударами.

Міністри закордонних справ країн Групи семи попередили, що події на Близькому Сході ризикують втягнути регіон у ширший конфлікт, від якого не виграє жодна країна.

США вирішили збільшити присутність на Близькому Сході на тлі нового загострення.