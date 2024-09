Головний дипломат ЄС відреагував на удари Ізраїлю по території Лівану

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель після останньої серії ударів Ізраїлю по території Лівану, звідки діють бойовики угруповання "Хезболла", заявив, що ескалацію потрібно негайно зупинити.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Боррель назвав тривожними звістки про наслідки ізраїльських ударів.

The death toll of Israeli strikes in Lebanon is alarming. The latest figures say over 500 casualties, with 50 children among the victims.



The Security Council has to play its role. We urgently need to halt the path to war. Both sides need to implement an immediate ceasefire.

