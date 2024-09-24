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Головний дипломат ЄС відреагував на удари Ізраїлю по території Лівану

Новини — Вівторок, 24 вересня 2024, 15:28 — Марія Ємець

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель після останньої серії ударів Ізраїлю по території Лівану, звідки діють бойовики угруповання "Хезболла", заявив, що ескалацію потрібно негайно зупинити.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Боррель назвав тривожними звістки про наслідки ізраїльських ударів.

"Останні цифри свідчать про понад 500 загиблих, серед жертв 50 дітей. Має зіграти свою роль Рада безпеки ООН. Ми повинні терміново зупинити шлях до війни. Обидві сторони мають негайно припинити вогонь", – заявив високий представник ЄС. 

Як повідомляли, 24 вересня Ізраїль і підтримуване Іраном угруповання "Хезболла" знову обмінялися ударами.

Міністри закордонних справ країн Групи семи попередили, що події на Близькому Сході ризикують втягнути регіон у ширший конфлікт, від якого не виграє жодна країна. 

США вирішили збільшити присутність на Близькому Сході на тлі нового загострення.

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Боррель Близький Схід
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