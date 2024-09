Главный дипломат ЕС отреагировал на удары Израиля по территории Ливана

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель после последней серии ударов Израиля по территории Ливана, откуда действуют боевики группировки "Хезболла", заявил, что эскалацию нужно немедленно остановить.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Боррель назвал тревожными известия о последствиях израильских ударов.

The death toll of Israeli strikes in Lebanon is alarming. The latest figures say over 500 casualties, with 50 children among the victims.



The Security Council has to play its role. We urgently need to halt the path to war. Both sides need to implement an immediate ceasefire.

