Укр Рус Eng

Главный дипломат ЕС отреагировал на удары Израиля по территории Ливана

Новости — Вторник, 24 сентября 2024, 15:28 — Мария Емец

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель после последней серии ударов Израиля по территории Ливана, откуда действуют боевики группировки "Хезболла", заявил, что эскалацию нужно немедленно остановить.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Боррель назвал тревожными известия о последствиях израильских ударов.

"Последние цифры свидетельствуют о более 500 погибших, среди жертв 50 детей. Должен сыграть свою роль Совет безопасности ООН. Мы должны срочно остановить путь к войне. Обе стороны должны немедленно прекратить огонь", – заявил высокий представитель ЕС.

Как сообщалось, 24 сентября Израиль и поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла" снова обменялись ударами.

Министры иностранных дел стран Группы семи предупредили, что события на Ближнем Востоке рискуют втянуть регион в более широкий конфликт, от которого не выиграет ни одна страна.

США решили увеличить присутствие на Ближнем Востоке на фоне нового обострения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Боррель Ближний Восток
Реклама: