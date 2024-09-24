G7 заявляє, що жодна країна "не виграє" від ескалації на Близькому Сході

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) попередили, що події на Близькому Сході ризикують втягнути регіон у ширший конфлікт, від якого не виграє жодна країна.

Про це вони заявили після зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Глави МЗС заявили, що "дії та контрреакції" ризикують "розкрутити небезпечну спіраль насильства".

"Дії та контрреакції ризикують розкрутити цю небезпечну спіраль насильства і втягнути весь Близький Схід у ширший регіональний конфлікт з немислимими наслідками", – заявили вони.

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Тому, очільники МЗС країн G7 закликали зупинити руйнівний цикл, підкресливши, що жодна країна не виграє від подальшої ескалації на Близькому Сході.

Як відомо, наразі на Близькому Сході, за офіційними даними, перебувають близько 40 тисяч американських військовослужбовців, хоча, за інформацією ЗМІ, це число може сягати 50 тисяч.

Нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив про початок "нової фази" війни, зосередивши її увагу на північному фронті проти "Хезболли" в Лівані. Цьому передували численні вибухи пейджерів і рацій членів "Хезболли".

У Білому домі очікують подальшої ескалації бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою", що потенційно може призвести до повномасштабної війни між ними.

Вже 23 вересня Пентагон оголосив, що США відправляють додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем і силами угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану.