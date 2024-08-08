У Німеччині ультраправого депутата оштрафували за вирощування цибулі в Білорусі

Депутату парламенту німецької землі Саксонія від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Йоргу Дорнау виписали штраф через незадекларований бізнес у Білорусі – вирощування цибулі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

У червні журналісти Welt опублікували розслідування про Дорнау, де встановили, що з жовтня 2020 року він є співвласником і директором білоруського сільськогосподарського підприємства – ТОВ "Цибулька-Бел".

Підприємство Дорнау – який є речником з питань аграрної політики фракції "АдН" у Саксонії та володіє фермою – вирощує цибулю на кількох сотнях гектарів у прикордонному районі Білорусі поблизу Польщі та Литви.

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Крім того, за інформацією Welt, політик "АдН" кілька разів потай зустрічався з прихильниками білоруського диктатора Александра Лукашенка. Про зустрічі та бізнес у Білорусі він публічно не повідомляв.

Президія парламенту Саксонії констатувала, що Дорнау порушив свій обов'язок щодо розкриття інформації відповідно до закону, та наклала на нього штраф у розмірі 20 862 євро – триразовий місячний оклад земельного депутата.

"Ніхто не може просто поїхати в диктаторську Білорусь і заснувати там ферму, особливо ніхто з Німеччини", – прокоментував голова фракції Лівої партії в Саксонії Ріко Гебхардт.

ЗМІ раніше виявили, що член німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Петр Бистронь також міг таємно побувати в Білорусі наприкінці 2022 року.

Політик фігурує в розслідуванні прокуратури Мюнхена, яка підозрює його в отриманні грошей з Росії.