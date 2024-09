Глава МЗС Чехії всупереч президенту назвав "єдиний мирний план" для України

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський на противагу президенту Петру Павелу, який заявив, що після завершення війни Росія може зберегти тимчасовий контроль над деякими українськими територіями, наголосив на підтримці "мирного плану Зеленського".

Як передає "Європейська правда", про це він написав у соцмережі X (Twitter).

За словами Ліпавського, єдиний мирний план, який заслуговує на довіру, – це план президента Зеленського.

"Кому, як не нам, знати, що мирні переговори "про нас без нас" – це дорога в пекло. Саме на цьому я наголосив на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Нью-Йорку", – заявив глава МЗС Чехії.

The only credible peace plan is that of president Zelensky.



Who else than us should know that the “about us without us” peace negotiations is a road to hell. This is what I stressed at the EU Foreign Affairs Council in New York. pic.twitter.com/JCKkPg2i26