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Глава МИД Чехии не согласен с президентом: Один заслуживающий доверия мирный план – у Зеленского

Новости — Среда, 25 сентября 2024, 07:15 — Иванна Костина

Глава МИД Чехии Ян Липавский в противовес президенту Петру Павелу, который заявил, что после завершения войны Россия может сохранить временный контроль над некоторыми украинскими территориями, отметил поддержку "мирного плана Зеленского".

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети X (Twitter).

По словам Липавского, единственный мирный план, который заслуживает доверия, – это план президента Зеленского.

"Кому, как не нам, знать, что мирные переговоры "о нас без нас" – это дорога в ад. Именно это я подчеркнул на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Нью-Йорке", – заявил глава МИД Чехии.

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Напомним, в интервью The New York Times Павел повторил, что Украина должна смириться с вероятным "временным" пребыванием некоторых ее территорий под контролем России после завершения войны.

Министерство иностранных дел Украины после этого опубликовало заявление, где отвергло возможность временного оставления части украинской территории под оккупацией и подобные "половинчатые решения".

В ответ Павел заявил, что надежда на то, что война завершится однозначным успехом Украины за несколько недель или месяцев, может оказаться очень опасной для всех. Поэтому, добавил он, этот вопрос следует рассматривать в свете того, что реально возможно.

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Чехия Война с РФ
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