Глава МИД Чехии Ян Липавский в противовес президенту Петру Павелу, который заявил, что после завершения войны Россия может сохранить временный контроль над некоторыми украинскими территориями, отметил поддержку "мирного плана Зеленского".

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети X (Twitter).

По словам Липавского, единственный мирный план, который заслуживает доверия, – это план президента Зеленского.

"Кому, как не нам, знать, что мирные переговоры "о нас без нас" – это дорога в ад. Именно это я подчеркнул на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Нью-Йорке", – заявил глава МИД Чехии.

The only credible peace plan is that of president Zelensky.



Who else than us should know that the “about us without us” peace negotiations is a road to hell. This is what I stressed at the EU Foreign Affairs Council in New York. pic.twitter.com/JCKkPg2i26