ЄС офіційно підтримав заклик до 30-денного припинення вогню в Україні

Європейський Союз приєднався до заклику США щодо запровадження в Україні повного припинення вогню, принаймні, на 30 днів, що може бути першим кроком для мирних переговорів із досягнення миру.

Про це йдеться у заяві від імені усього Європейського Союзу, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської ради, передає "Європейська правда".

У заяві наголосили, що ЄС залишається непохитним у своєму прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.

"Ми приєднуємося до України та міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, із закликом до повного і беззастережного припинення вогню на строк щонайменше 30 днів", – заявили там.

У заяві акцентували, що ця пауза у бойових діях може стати важливим кроком на шляху до зменшення страждань цивільного населення та створити простір для змістовних переговорів про справжній мир.

"Як і в минулому, саме Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру", – додали у заяві.

Її підтримали інші учасники, які не є членами ЄС, на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Львові 9 травня: Молдова, Північна Македонія, Норвегія, Україна та Велика Британія.

Президент США Дональд Трамп після розмови зі своїм українським візаві Володимиром Зеленським 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я.

Нещодавно Reuters писало, що Сполучені Штати разом із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною.

Агентство стверджувало, що пропозиція про 30-денне припинення вогню ще не була схвалена і буде опрацьована протягом вихідних на саміті "коаліції рішучих", який відбудеться в Україні.