Трамп закликав "припинити дурну війну" на тлі заяви посольства США про ймовірну атаку РФ

Американський президент Дональд Трамп закликав очільника Кремля Владіміра Путіна та президента Володимира Зеленського зупинити війну на тлі попередження від американського посольства в Україні про ризик масивного обстрілу в найближчі дні.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, пише "Європейська правда".

Журналісти запитали в Трампа, що б він хотів сказати Путіну на тлі попередження посольства США в Києві про можливу значну атаку Росії на Київ.

На це американський президент сказав, що "має послання до обох сторін".

"Закінчуйте цю війну. Ми втрачаємо 5 тисяч солдатів на тиждень – російських, українських, і, до речі, не лише солдатів. Я кажу: припиніть цю дурну війну. Ось моє послання для обох сторін", – заявив він.

Попередження посольства США в Україні зʼявилось на тлі закінчення "триденного перемирʼя", оголошеного Путіним через святування так званого дня перемоги 9 травня.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, США та європейські союзники завершують підготовку пропозиції про 30-денне припинення вогню, відмова Росії від якої може обернутись новими санкціями.