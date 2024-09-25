Зеленський і Столтенберг обговорили необхідність посилення української ППО
На полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подякував йому за підтримку України під час перебування на посаді генерального секретаря НАТО. За зусилля з об'єднання світу, щоб допомогти Україні, зміцнити нашу армію", – написав він.
Зеленський і Столтенберг обговорили необхідність посилення української ППО, а також продовження роботи заради того, щоб Україна якомога швидше отримала запрошення до НАТО.
Також вони обговорили важливість своєчасної реалізації всіх домовленостей за підсумками Вашингтонського саміту Альянсу.
Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. З 1 жовтня його замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
ЗМІ раніше повідомили, що Столтенберг стане главою Мюнхенської безпекової конференції.