На полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подякував йому за підтримку України під час перебування на посаді генерального секретаря НАТО. За зусилля з об'єднання світу, щоб допомогти Україні, зміцнити нашу армію", – написав він.

Зеленський і Столтенберг обговорили необхідність посилення української ППО, а також продовження роботи заради того, щоб Україна якомога швидше отримала запрошення до НАТО.

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Також вони обговорили важливість своєчасної реалізації всіх домовленостей за підсумками Вашингтонського саміту Альянсу.

Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. З 1 жовтня його замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

ЗМІ раніше повідомили, що Столтенберг стане главою Мюнхенської безпекової конференції.