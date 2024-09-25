На полях заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом поблагодарил его за поддержку Украины во время пребывания на посту генерального секретаря НАТО. За усилия по объединению мира, чтобы помочь Украине, укрепить нашу армию", – написал он.

Зеленский и Столтенберг обсудили необходимость усиления украинской ПВО, а также продолжение работы ради того, чтобы Украина как можно скорее получила приглашение в НАТО.

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Также они обсудили важность своевременной реализации всех договоренностей по итогам Вашингтонского саммита Альянса.

Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года. С 1 октября его заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

СМИ ранее сообщили, что Столтенберг станет главой Мюнхенской конференции по безопасности.