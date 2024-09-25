Лідер німецьких соціал-демократів критикує позицію "подруги Путіна" Вагенкнехт щодо України

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль розкритикував позицію щодо війни РФ проти України "Альянсу Сари Вагенкнехт" (BSW), з яким його партії має вступити в коаліційні переговори в землі Бранденбург.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє радіо RBB.

Тільки з BSW СДПН матиме стабільну урядову більшість після земельних виборів у Бранденбурзі. Пробні переговори з партією мають відбутися наприкінці тижня.

Однак існує багато невизначеності щодо конкретних вимог ще молодої партії, каже лідер СДПН Ларс Клінгбайль. "У цьому відношенні я сподіваюся, що переговори внесуть певну ясність", – зазначив він.

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Голова СДПН критикує позицію BSW щодо війни в Україні. Партія неодноразово закликала до припинення поставок зброї. "Для мене це не мирні зусилля, а поступка Путіну", – сказав він.

Натомість Україну треба підтримувати у військовому плані, країна має право на самооборону. "На них нападають, Путін порушує міжнародне право, і саме тому відбуваються поставки зброї", – зазначив Клінгбайль.

Разом з тим, за його словами, СДПН завжди підтримувала дипломатичні ініціативи.

"У найближчі місяці ми повинні побачити, чи є можливості для мирного процесу. Але це не повинно відбуватися за рахунок українського народу. Вимоги припинити військову підтримку таких партій, як BSW, є популістськими", – заявив Клінгбайль.

На земельних виборах у Бранденбурзі BSW отримала 13,5% голосів

Хоча соціал-демократи і перемогли, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" має блокуючу меншість, тож більшість у СДПН у Бранденбурзі може скластись лише з ультралівими Вагенкнехт.

Детальніше про ситуацію, яка склалася після виборів у Бранденбурзі, читайте у статті Бранденбург змінює Німеччину: Як партія Шольца дійшла до альянсу з "друзями Путіна".