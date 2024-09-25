Лидер немецких социал-демократов критикует позицию "подруги Путина" Вагенкнехт по Украине

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль раскритиковал позицию по войне РФ против Украины "Альянса Сары Вагенкнехт" (BSW), с которым его партии предстоит вступить в коалиционные переговоры в земле Бранденбург.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает радио RBB.

Только с BSW СДПГ будет иметь стабильное правительственное большинство после земельных выборов в Бранденбурге. Пробные переговоры с партией должны состояться в конце недели.

Однако существует много неопределенности относительно конкретных требований еще молодой партии, говорит лидер СДПГ Ларс Клингбайль. "В этом отношении я надеюсь, что переговоры внесут определенную ясность", – отметил он.

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Председатель СДПГ критикует позицию BSW относительно войны в Украине. Партия неоднократно призывала к прекращению поставок оружия. "Для меня это не мирные усилия, а уступка Путину", – сказал он.

Украину надо поддерживать в военном плане, страна имеет право на самооборону. "На них нападают, Путин нарушает международное право, и именно поэтому происходят поставки оружия", – отметил Клингбайль.

Вместе с тем, по его словам, СДПГ всегда поддерживала дипломатические инициативы.

"В ближайшие месяцы мы должны увидеть, есть ли возможности для мирного процесса. Но это не должно происходить за счет украинского народа. Требования прекратить военную поддержку таких партий, как BSW, являются популистскими", – заявил Клингбайль.

На земельных выборах в Бранденбурге BSW получила 13,5% голосов

Хотя социал-демократы и победили, ультраправая "Альтернатива для Германии" имеет блокирующее меньшинство, поэтому большинство в СДПГ в Бранденбурге может сложиться только с ультралевыми Вагенкнехт.

Подробнее о ситуации, которая сложилась после выборов в Бранденбурге, читайте в статье Бранденбург меняет Германию: Как партия Шольца дошла до альянса с "друзьями Путина".