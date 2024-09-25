Німецькі ЗМІ: кораблі РФ можуть збирати дані про критичну інфраструктуру у Балтійському морі

Група німецьких ЗМІ дослідила, як російські судна під прикриттям рутинної цивільної діяльності ймовірно збирають цінні дані про критичну інфраструктуру у Балтійському морі.

Як повідомляє "Європейська правда", дослідження провели NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung.

Журналісти дослідили діяльність російських суден, які формально здійснюють дослідницькі роботи у морі, проте на практиці вони також можуть систематично збирати інформацію про енергетичні кабелі, вітрові електростанції та військову інфраструктуру.

У рамках дослідження проаналізували понад 400 подорожей 72 російських суден, які формально є "дослідницькими", за період повномасштабної війни рФ проти України.

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Ці кораблі дуже повільно пересувалися акваторією Балтійського та Північного морів, зазвичай з вимкненими транспондерами. Іноді судна залишалися у тому самому місці протягом декількох годин. Такі повільні маневри і зупинки часто відбувалися неподалік критичної інфраструктури – газових трубопроводів, кабелів даних, вітрових турбін.

Особливу увагу привертають судна типу "Академік", які будувалися здебільшого у кінці 80-х, містять лабораторії на борту і пристосовані для наукових досліджень в Арктиці й Антарктиці. Проте їхнє обладнання так само може використовуватися для створення чітких карт пролягання підводної інфраструктури.

У минулорічному розслідуванні мовники кількох країн Північної Європи з’ясували, що величезна кількість співробітників російських дипломатичних місій можуть бути шпигунами під прикриттям.

Нещодавно розвідки одразу кількох країн попередили про ризик російських диверсій на енергооб'єктах Норвегії.

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