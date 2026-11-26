Нідерланди підтримують вимогу Німеччини не погоджувати наступний довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки без згоди всіх держав-членів ЄС брати участь у фінансуванні України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен перед початком позачергового засідання Європейської ради 26 листопада.

Єттен ствердно відповів на запитання, чи підтримує він позицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який пов'язав згоду на довгостроковий бюджет ЄС з участю всіх без винятку держав Євросоюзу у фінансуванні України.

"Абсолютно. Жодних винятків щодо участі. Українці борються за власну свободу, але також і за європейську безпеку. І це не те питання, у якому можна бути вибірковими", – наголосив прем'єр Нідерландів.

Водночас Єттен заявив, що його не турбує перспектива затягування бюджетних переговорів до наступного року через вимоги Нідерландів.

"Мене не хвилюють терміни. Я хочу хорошої угоди. Я хочу хорошої угоди для українців. Я хочу хорошої угоди для європейців", – сказав він.

За словами Єттена, майбутній бюджет ЄС має бути зосереджений на модернізації, майбутніх викликах у сфері безпеки та конкурентоспроможності, але водночас його обсяг має бути зменшений.

Для Нідерландів також принципово важливо зберегти знижку на бюджетні внески.

Нагадаємо, на початку листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поставив згоду Берліна на майбутній семирічний бюджет ЄС у залежність від готовності всіх держав Євросоюзу брати участь у фінансуванні України.

18 листопада Єврокомісія запропонувала надати Україні додатковий кредит на 45 млрд євро у 2027 році.

Докладніше про суперечності між державами ЄС щодо майбутнього довгострокового бюджету та перспективи фінансування України читайте у статті "Європейської правди": "Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України".